Белгидромет: в ближайшие дни уровень воды на Припяти у Мозыря достигнет опасной высокой отметки

Уровень воды на Припяти достигнет опасной высокой отметки. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие дни на Припяти у Мозыря (Гомельская область) уровень воды достигнет опасной высокой отметки. До ее достижения осталось 2 см. В связи с этим Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение.

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