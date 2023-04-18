Общество

Белгидромет: в ближайшие дни уровень воды на Припяти у Мозыря достигнет опасной высокой отметки

18.04.2023
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Уровень воды на Припяти достигнет опасной высокой отметки. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие дни на Припяти у Мозыря (Гомельская область) уровень воды достигнет опасной высокой отметки. До ее достижения осталось 2 см. В связи с этим Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение.

belta.by

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