Общество

Белорусские банки смогут предоставлять физлицам отсрочку погашения кредитов

07.06.2022
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Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, сообщили в пресс-службе правительства.

Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей — физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости — на один год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок

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