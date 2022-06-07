Белорусские банки смогут предоставлять физлицам отсрочку погашения кредитов

Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, сообщили в пресс-службе правительства.

Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей — физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости — на один год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок