Белорусские дипломаты показали разрушительные последствия строительства Польшей забора на границе

Белорусские дипломатические миссии в более чем 50 странах мира проводят совместную информационную акцию в социальных сетях по привлечению внимания к проблеме строительства Польшей и Литвой на границе с Беларусью заградительных барьеров и ограничений,

С 27 апреля белорусские дипломаты под хештегами #nobarriers #savebiodiversity #WildlifeProtection показывают своим подписчикам на конкретных примерах разрушительные последствия незаконных и необдуманных действий польских и литовских властей и их негативное влияние на биоразнообразие, видовую устойчивость и поступательное экологическое развитие региона.

Подчеркивается, что возведение Польшей забора на границе с Беларусью и установка Литвой колючей проволоки являются ударами по экосистеме всего европейского региона, уничтожением объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Возведение Польшей забора на границе с Беларусью — удар по экосистеме всего европейского региона. Зубр, пытавшийся пройти через колючее заграждение на белорусско-польской границе, умер от истощения», — написало, в частности, посольство Беларуси в России в Twitter.

Любопытно, что в постах отмечаются аккаунты различных международных природоохранных организаций, но они пока никак не реагируют на поднимаемые белорусской стороной вопросы. А вот если судить по комментариям, у простых обывателей есть понимание бессмысленности и беспощадности действий Польши и Литвы.

Пресс-служба МИД Беларуси пока не комментирует флешмоб посольств, предлагая следить за обновлениями в социальных сетях белорусских дипмиссий и делать выводы самостоятельно.

belta.by