Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в МЧС, каждый год белорусские спасатели заступают на дежурство в горной местности, доступ к которой затруднен для наземного транспорта. Сейчас у авиаторов МЧС Беларуси идет активная фаза подготовки. Спасатели изучают район предстоящих полетов, а также готовят вертолет и водосливные устройства для тушения пожаров в районе Стамбула. Сообщается, что в ликвидации пожара будут задействованы семь человек – четыре пилота и три инженера.

В МЧС подчеркнули, что спасатели с достоинством приняли вызов по оказанию помощи и с 1 июня приступят к тушению пожаров.

belta.by

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