БлаготворительностьОбщество

Белорусский Красный Крест объявляет сбор средств в помощь Турции и Сирии

09.02.2023
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Волонтеры и сотрудники Турецкого Красного Полумесяца и Сирийского Арабского Красного Полумесяца пришли на помощь пострадавшим во время землетрясения в Турции и Сирии. Они оказывают первую помощь и психосоциальную поддержку, участвуют в спасении людей из-под завалов, предоставляют горячее питание, раздают одеяла, принимают пострадавших в обогреваемых палатках, обеспечивают запасы банков крови. Неизвестно сколько времени потребуется для того, чтобы разобрать все последствия жуткой катастрофы.

Белорусский Красный Крест объявляет сбор, направленный на оказание помощи пострадавшим людям.

Пожертвование можно сделать через систему ЕРИП:
🔹Выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»
🔹Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»
🔹Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»
🔹Выбрать пункт «Секретариат Красного Креста»
🔹Выбрать пункт «Благотворительный взнос»
🔹Ввести номер благотворительной акции Т2023
🔹Ввести данные и сумму платежа
🔹Проверить корректность информации и совершить платеж

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LNC

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