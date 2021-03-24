Белорусский союз офицеров: не позволим развалить нашу любимую страну

Ветераны Вооруженных Сил вместе с белорусским народом не позволят развалить любимую страну. Об этом говорится в открытом письме общественного объединения “Белорусский союз офицеров” противникам действующей власти, размещенном на сайте объединения.

“Мы – ветераны Вооруженных Сил – знаем, чем заканчиваются проводимые по единым лекалам цветные революции. Истинные цели ваших демаршей мы понимаем – вы, безусловно, хотите, чтобы наша прекрасная Беларусь повторила печальную участь таких стран, как Украина, Ливия, Ирак и многих других, в которых государственные перевороты были успешно реализованы. Вы толкаете нашу республику в пучину нескончаемой гражданской вражды. Сегодня вновь вы призываете выходить на улицу. Поражает глубина вашего морального и духовного падения – ведь до какой степени надо не любить свой народ и свое Отечество, чтобы пытаться зародить ненависть друг другу, устраивать беспорядки и диверсии, которые однозначно повлекут жертвы, посеют хаос и пламя гражданского противостояния, – говорится в письме. – Перестаньте быть безвольными марионетками на коротком поводке у западных безнравственных политиканов, представляющих партию войны. Вы за доллар, которым вам машут из-за границы, готовы продать страну, изобретаете новые козни против белорусского народа. Вы называете себя патриотами, хотя в открытую работаете на развал экономики, ликвидацию конституционного строя и уничтожение страны. Можно не сомневаться, что все то зло, которое вы сеете в души белорусов, вернется к вам”.

Авторы обращения считают, что противникам действующей власти “пришло время покаяться в содеянном перед милосердным белорусским народом, который не желает, чтобы белорусы сгинули в пожарище гражданской войны, которую вы разжигаете. Мы, ветераны Вооруженных Сил и вместе с нами весь белорусский народ, не позволим вам развалить нашу любимую Беларусь. У вас не получится этого сделать, несмотря на все предпринимаемые вами попытки. Мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить сильную, спокойную и процветающую Республику Беларусь. И мы ее сохраним, также как ее сохранили наши славные и героические предки в годы Великой Отечественной войны”.