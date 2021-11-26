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Белорусское радио в первый день Адвента проведет трансляцию богослужения из костела в Минске

Белорусское радио в первый день Адвента (период преддверия Рождества Христова по календарю католической конфессии) проведет трансляцию богослужения о мире, единстве и согласии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

“В этом году 28 ноября католики всего мира начнут подготовку к рождественским праздникам. Первое воскресенье Адвента наполнено сакральным смыслом, это время радостного ожидания пришествия Господа. В знаковый день Первый национальный канал Белорусского радио проведет прямую трансляцию богослужения о мире, единстве и согласии”, – рассказали в пресс-службе.

Трансляция станет ответом на многочисленные обращения верующих, представителей различных конфессий. “В адрес Белтелерадиокомпании регулярно поступают обращения, в которых отмечается, как важно быть вместе, сохранять мир и согласие на белорусской земле. Просьбы об этом постоянно звучат и в молитвах. Однако из-за пандемии многие верующие не могут посещать храмы и присутствовать на службах. Единственной возможностью приобщиться к духовному слову остается трансляция в радиоэфире богослужений, обращений глав религиозных конфессий, духовно-просветительских проектов”, – подчеркнули в пресс-службе.

Трансляция организована при содействии Уполномоченного по делам религий и национальностей совместно с Минско-Могилевской архидиоцезией Римско-католического костела в Беларуси. Начало эфира с воскресной католической мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске запланировано на 8.15.

Традиционно воскресным утром на Первом национальном канале прозвучит передача и для православных верующих “Духовное слово”. Проект выйдет в эфир в 7.30.

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Наталья Лялюк

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