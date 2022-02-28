Белорусы проголосовали за изменения в Конституцию. ЦИК обнародовал предварительные результаты референдума,

“Общее число граждан, включенных в списки участников референдума – 6 млн 815 тыс. 667 человек. В голосовании приняло участие 78,63% – то есть более половины граждан, внесенных в списки для голосования. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся”, – отметил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

За изменения в Конституцию проголосовали 65,16% граждан. Не поддержали предложения по изменению Основного закона страны 10,07%.

Брестская область – “за” – 64,21%, “против” – 7,74%,

Витебская область – “за” – 70,12%, “против” – 8,57%,

Гомельская область – “за” – 71,08%, “против” – 9,2%,

Гродненская область – “за” – 63,4%, “против” – 10,95%,

Минская область – “за” – 64,58%, “против” – 9,63%,

Могилевская область – “за” – 71,69%, “против” – 10,4%,

Минск – “за” – 55,13%, “против” – 13,23%.

“Таким образом, предварительные результаты есть. Напоминаю, что ЦИК планирует провести сегодня в 10.00 итоговую пресс-конференцию. 3 марта мы планируем провести заседание комиссии и подведем окончательные итоги референдума”, – добавил Игорь Карпенко

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