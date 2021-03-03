“Белпочта” к 8 Марта доставит открытки бесплатно

УП “Белпочта” 4 марта проведет акцию “Весенний комплимент” в некоторых отделениях почтовой связи страны.

“В этот день клиенты смогут купить яркие, по-настоящему весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а “Белпочта” бесплатно доставит эти поздравления по всей республике. Праздничная открытка с теплыми словами станет приятным сюрпризом для каждой представительницы прекрасного пола к празднику 8 Марта”, – говорится в сообщении.

В Лунинце акция пройдет в ОПС № 4 (пл. Ленина, д. 6) с 11.00 до 13.00.

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