“Белтелеком” предупреждает о работах на сети эфирного ТВ

“Белтелеком” предупреждает о работах на сети эфирного телевидения и радиовещания Минской, Брестской и Гомельской областей 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля. Такая информация размещена на сайте предприятия.

1 апреля с 10.00 до 16.00 будет отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ на территории Лунинецкого района.

В “Белтелекоме” принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание на то, что профилактические работы не затрагивают интерактивное телевидение ZALA.

Подписывайтесь на нас в Viber и Telegram.