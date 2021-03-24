Общество

“Белтелеком” предупреждает о работах на сети эфирного ТВ

“Белтелеком” предупреждает о работах на сети эфирного телевидения и радиовещания Минской, Брестской и Гомельской областей 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля. Такая информация размещена на сайте предприятия. 

1 апреля с 10.00 до 16.00 будет отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ на территории Лунинецкого района.

В “Белтелекоме” принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание на то, что профилактические работы не затрагивают интерактивное телевидение ZALA.

Подписывайтесь на нас в Viber и Telegram.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Дзень інфармавання прайшоў у дэпо

Дзень інфармавання прайшоў у дэпо

Photo of Презентация арт-студии «В фокусе палитры» состоялась в районной библиотеке

Презентация арт-студии «В фокусе палитры» состоялась в районной библиотеке

Photo of В Лунинецком районе активизировались лжегазовики

В Лунинецком районе активизировались лжегазовики

Photo of ГАИ проведет Единый день безопасности 26 марта

ГАИ проведет Единый день безопасности 26 марта

Photo of Белорусский союз офицеров: не позволим развалить нашу любимую страну

Белорусский союз офицеров: не позволим развалить нашу любимую страну

Photo of Электроэнергию отключат в Лунинце

Электроэнергию отключат в Лунинце

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть