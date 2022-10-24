«Белтелеком» предупреждает о работах в сети эфирного ТВ и радио. Затронет и Лунинецкий район

«Белтелеком» предупреждает о работах в сети эфирного ТВ и радио

В частности, 26 октября с 10.00 до 16.00 на территории Лельчицкого, Житковичского и Петриковского районов Гомельской области, Столинского и Лунинецкого районов Брестской области, Солигорского района Минской области будет отсутствовать прием от АРТПС «Житковичи» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, радио «Столица».

На предприятии отметили, что в случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. В «Белтелекоме» принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание, что профилактические работы не затрагивают интерактивное телевидение ZALA

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