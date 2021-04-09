БелЖД возобновляет ежедневное движение поездов до Москвы и Петербурга

БелЖД возобновляет ежедневное движение поездов Минск – Москва с 13 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО “РЖД” продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, – отметили в пресс-центре.

Так, с 13 апреля 2021 года фирменный скорый поезд “Беларусь” № 2/1 Минск – Москва формирования Белорусской железной дороги, назначается в ежедневное обращение.

Также с 13 апреля 2021 года возобновляет движение поезд № 52/51 Брест – Минск – Санкт-Петербург формирования Белорусской железной дороги. Отправление из Бреста в 14:30 (из Минска в 18.44), прибытие в Санкт-Петербург в 7:55. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 18:23 и прибывать в Минск в 7:15, а в Брест – в 11:56.

Кроме этого, с 13 апреля 2021 года начнет курсировать поезд № 4/3 Москва – Брест формирования Белорусской железной дороги отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Москву в 6:53. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:17 и прибывать в Брест в 10:31. Он станет курсировать через день.

С 27 апреля 2021 года назначается в обращение поезд №302/301 Минск – Гомель – Адлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12:20 (из Гомеля в 17:40) 27 апреля 2021 года и прибудет в Адлер 29 апреля в 12:32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля 2021 года в 16:08 и прибудет 1 мая 2021 года в Гомель в 12:30, а в Минск – в 17:09. На первоначальном этапе курсирование данного поезда будет организовано 1 раз в 4 суток.

“Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации”, – подчеркнули в БелЖД.