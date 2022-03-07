Общество

«Берите оружие!»:Беглые отправляют белорусов на верную смерть. Задача Запада? (видео)

07.03.2022
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Промывка мозгов через Интернет приобрела широкий размах: покупаются не только блогеры для рекламы фейков, но и просмотры, комментарии, анонимные звонки. За правду выдается откровенная ложь, на это тратятся деньги из госбюджетов и привлекаются военные специалисты по информационно-психологической войне.

Военная пропаганда обнаруживается даже на сайтах знакомств и в соцсетях. Информация способна не просто влиять на общественное мнение, а насаждать нужную точку зрения массам, чтобы делали то, что выгодно элитам. Подробности в видео.

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