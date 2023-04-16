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«Бескорыстие с сострадание» Незнакомка помогла мальчику в Лунинце

16.04.2023
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Читательница «Лунінецкіх навін» поделилась историей, произошедшей в Лунинце

 — Неприятный случай, который произошел с внуком Алексеем, в очередной раз позволил убедиться, что среди наших земляков есть немало чутких и неравнодушных людей.

Как иногда бывает, дети проявляют неосторожность, не задумываясь о последствиях. Вот и Алексей, оказавшись в городе, упал с велосипеда, сильно ударившись головой. Водитель одной из проезжавших мимо машин, увидев лежащего мальчика, остановилась. Незнакомая женщина на своем транспорте отвезла нашего внука в больницу, благодаря чему помощь была оказана вовремя. Конечно, у внука еще болит голова, дискомфорт доставляет большая шишка. Но теперь он будет помнить этот день и знать, что в очень сложное и тревожное время есть место человечному поступку, бескорыстию и состраданию.

Примите благодарность, уважаемая незнакомка, от всей нашей большой семьи! Пусть благой поступок вернется к вам многократно от тех, кто рядом, милостью Божьей!

Галина ГОРГУН. г. Лунинец.

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