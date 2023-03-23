Беспокойное подсобное хозяйство Николая Яроховича из Черебасово (Лунинецкий район)

У. Николая Яроховича из Черебасово крепкое подсобное хозяйство, которое насчитывает 20 голов КРС, из которых 9 – дойные коровы.

– Не знаю, решился бы я сам на такое дело, если бы не пример земляка из Редигерово, – возвращается в прошлое 7-летней давности Николай Ярохович. – Наблюдая за заботами Александра Ткачука, который к тому времени уже имел собственное стадо, решил тоже попробовать. Уволился из ЖКХ и отправился в самостоятельное плавание.

Становление личного подсобного хозяйства далось непросто. И дело вовсе не в соблюдении формальностей – представители местной исполнительной власти всегда оказывают всяческое содействие сельчанам, желающим самостоятельно работать на земле. Николай Анатольевич не имеет профильного образования, поэтому ему приходилось учиться методом проб и ошибок на собственном опыте. А еще активно штудировать интернет и прислушиваться к подсказкам представителей старшего поколения.

– Я вырос в деревне. С детства помогал взрослым – родителям, бабушке, другим родственникам, – подчеркивает собеседник. – Поэтому в крестьянской работе, даже самой тяжелой и грязной, не вижу ничего зазорного. С созданием подсобного хозяйства эти навыки пришлись как нельзя кстати. Пока не купил аппараты, сам доил коров вручную. А еще теперь без колебаний, например, приму отел. Особенно, когда отсчет идет на минуты, а у нашего консультанта по ветеринарии Дмитрия Лущика из Синкевич не получается оперативно приехать. Было и такое, что моими действиями во время помощи животному руководили онлайн, используя мессенджеры в смартфоне.

Рабочий день Николая Яроховича начинается еще затемно и также затемно заканчивается. Утренняя и вечерняя дойка, сдача молока в ЧСУП «Редигерово-Агро», мойка инвентаря, уборка яслей и загонов, пополнение сеном, комбикормом и водой кормушек и поилок – вот далеко неполный перечень повседневных забот владельца подсобного хозяйства. Причем, все это выполняет он один: из постоянных помощников – только трактор. За редким исключением приглашает кого-нибудь на разовые работы.

– Все мои коровы – высокопроизводительные, а у отдельных рекордсменок среднесуточные надои достигают до 42 литров. В скором времени к ним присоединится еще одна «дама», поэтому в этом году планирую выйти на общую цифру в 300 литров удоя за сутки как минимум, – рассказывает Николай Анатольевич. – Если говорить о породе, то это голштинцы. Однако хочу попробовать айрширскую. А все потому, что главным достоинством этих коров является высокий показатель удоев молока при относительно невысоком расходе кормов. Зрелая особь дает в год до 9000 литров.

Сельчанин старается не экономить на кормах, пристально следит за их качеством. Ведь молоко у коровы на языке и напрямую зависит от ее питания. В этом сезоне только сена купил почти 140 тюков на сумму свыше 12 тысяч рублей.

Отдельный разговор – молодняк. Сейчас в хозяйстве три «девочки» – Ника, Родинка и Какарузка. Четвертой, появившейся на днях, еще не успел придумать имя. В сараях с малышами, как и в загороди взрослых коров, безупречная чистота. Подросшие телочки пополняют стадо или продаются. А бычков, когда наберут вес, сдает на мясо или производит обмен.

– Планов по дальнейшему развитию много. Но самый главный из них – смена статуса владельца личного подсобного хозяйства на фермера. Это сразу «закроет» немало актуальных тем. Вопросы, конечно, разные одолевают: получится или нет? Время покажет, – подытожил разговор Николай Ярохович.

Наталья ЛЯЛЮК.

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