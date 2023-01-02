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Бесправник протаранил ограждение на центральной улице Пинска

02.01.2023
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В Пинске бесправник протаранил ограждение на одной из основных магистралей города, сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось сегодня примерно в 12.50. За руль автомобиля Audi сел 39-летний местный житель. Причем прав на управление транспортом у мужчины нет. Напротив одного из домов на улице Брестской водитель выбрал небезопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение, повредив три пролета.

Водитель не пострадал. Его автомобиль получил механические повреждения.

В ГАИ напомнили, что за вождение без прав, а также за передачу руля безправнику грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Повторное нарушение в течение года влечет наказание в виде штрафа до 50 БВ, или общественных работ, или административного ареста. «Неоднократное управление транспортным средством, не имея права управления, влечет уголовную ответственность», — подчеркнули в областной Госавтоинспекции.

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