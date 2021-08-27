“Без преувеличения исторический день”. Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО “Беларуськалий”, сообщает БЕЛТА.

На торжественное мероприятие пригласили членов правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров “Беларуськалия” и трудовой коллектив предприятия.

“Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект – Петриковский горно-обогатительный комбинат”, – сказал Александр Лукашенко.



Глава государства осуществил символический запуск предприятия, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировался участникам мероприятия онлайн.

На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей строительства.

В первом полугодии производственные и экспортные показатели “Беларуськалия” выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года (за 7 месяцев 2021 года – 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду).

Производственные мощности ОАО “Беларуськалий” использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.

За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.

По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.