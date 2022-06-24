Безопасное лето. В Лунинце спасатели и дети «зажигают»….

В рамках проведения республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» в пришкольных оздоровительных лагерях проходят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей.

Так, работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, встретились с детьми из пришкольного лагеря «Звездный» Центра детского творчества. Спасатели показали технику и аварийно-спасательное оборудование, имеющееся на вооружении, а также рассказали об опасных ситуациях, в которые можно попасть, если не соблюдать правила безопасности, напомнили о правилах поведения на водоемах.

Затем ребята вместе со старшим инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Мариной Кочурой отправились в актовый зал для участия в интересных викторинах и конкурсах. Воспитанникам центра пришлось решать головоломки, соревноваться в спортивных конкурсах, отвечать на вопросы викторины и многое другое, параллельно изучая и повторяя правила безопасности.

Встреча со спасателями принесла ребятам огромный положительный заряд эмоций и много полезных знаний в области безопасности.

Спасатели напоминают: дети и подростки не должны находится у воды без присмотра взрослых, купаться можно только в оборудованных местах и плавать вдоль берега или по направлению к нему, нельзя прыгать в воду с обрывов, дамб, мостов, лодок и катамаранов, нельзя заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.

По информации Лунинецкого РОЧС