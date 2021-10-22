Общество

Безопасность детей – превыше всего!

В рамках областной профилактической акции “Пристегните самое дорогое!”, которая проходит на территории Брестчины с 18 по 22 октября, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проводят профилактические мероприятия.

21 октября правоохранители проверили, как брестчане и жители Брестского района перевозят юных пассажиров в автомобилях. К мероприятию присоединились телекорреспонденты.

В ходе акции инспекторы заострили внимание взрослых на том, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет. Исключение лишь для детей, чей рост начинается от 150 сантиметров и перевозка в автомобиле-такси.

Дабы не забыть эти простые правила инспекторы раздали водителям тематические памятки, подчеркнув, что во время движения необходимо обеспечить безопасность водителей и всех пассажиров, независимо от того, где они сидят. Поэтому пренебрегать ремнями безопасности недопустимо.

Конечно же, ни один юный пассажир, который перевозился согласно ПДД, не остался без подарка от Госавтоинспекции!

Впереди осенние каникулы и возможно многие отравятся в автопутешествие с детьми, помните, что перевозка детей-пассажиров должна быть безопасной!

  По информации ГАиП ГАИ УВД

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