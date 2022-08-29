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Безопасность движения: возможно ли ограничить скорость на улице Виленская в Лунинце?

29.08.2022
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В социальных сетях «Лунінецкіх навін» обратился мужчина по вопросам дорожной безопасности. Вот что он написал:

— У нас в городе (Лунинце) есть улица Виленская — узкая улица с пешеходной дорожкой с одной стороны, по которой идут дети в школу. Они (дети), балуясь толкаются, а разрешенная скорость для машин шестьдесят км в час, нельзя ли ограничить скорость от перекрестка до школы?

Видимо идёт речь о том, что дети зачастую выходят на проезжую часть и двигаются по ней. И тут, естественно, необходимо уделить внимание этому вопросу, изучить ситуацию и оперативно принять решение, если это требуется. 

  

 

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