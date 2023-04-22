«Безопасность прежде всего» В Лунинецком районе произошло 17 пожаров, погиб 1 человек

В рамках профилактической акции «За безопасность вместе», а также с целью профилактики пожаров в жилищном фонде и недопущения гибели людей от них в агрогородке Дворец на улице Садовой работники МЧС провели профилактическую беседу с местными жителями, сообщает областное УМЧС

Старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Михаил Николаевич рассказал о сложившейся обстановке с пожарами, напомнил о важности соблюдения правил пожарной безопасности и о важности установки АПИ в жилых помещениях домовладений.

Более подробно Михаил Федорович остановился на проблеме выжигания сухой растительности и нарушении правил пожарной безопасности при разведении костров на приусадебных участках.

– Уважаемы граждане, напоминаю о соблюдении простых правил пожарной безопасности при сжигании мусора и разведении костров на своих участках, – обозначил спасатель. – Костры можно разводить только в безветренную погоду, место сжигания должно быть осыпано песком и рядом обязательно поставить ведро воды, после затухания костер необходимо пролить водой.

В завершение беседы Михаил Федорович напомнили телефонные номера службы спасения 101 и 112 и вручил наглядную обучающую продукцию МЧС.

С начала года в Лунинецком районе произошло 17 пожаров, погиб 1 человек.

Как показывает практика, чаще всего огненные ЧС происходят в жилищном фонде. Для того, чтобы предупредить их и не стать «заложниками» опасных ситуаций, следует соблюдать правила пожарной безопасности: не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные сигареты и спички. Помните об опасности, которую таит в себе дуэт «сигарета+алкоголь». Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами, газовой плитой и печным отоплением. В целях собственной безопасности установите в домовладениях (квартирах) автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

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