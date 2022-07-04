БЕЗВИЗ ДЛЯ ПОЛЯКОВ (видео)

До 31 декабря включительно гражданам Польши разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно сообщить место и цель посещения. Для безвизового въезда необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, «зелёную карту» (при следовании на авто), а также мед-страховку. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.

Очереди на въезд в Беларусь увеличиваются. Это заметили в том числе наши оппоненты.

— Как отреагировал Моравецкий и мог ли Лукашенко поступить по-другому?