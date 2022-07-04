ОбществоПолитика

БЕЗВИЗ ДЛЯ ПОЛЯКОВ (видео)

04.07.2022
36
July 26, 2017 - Krakow, Poland - Polish and EU flags for sale near Krakow's District Court ahead of an anti-government candle-lit vigil on Wednesday evening where hundreds gathered for the tenth consecutive night in relation to judical reforms..On Wednesday, July 26, 2017, in Krakow, Poland. (Credit Image: © Artur Widak/NurPhoto via ZUMA Press)

До 31 декабря включительно гражданам Польши разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно сообщить место и цель посещения. Для безвизового въезда необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, «зелёную карту» (при следовании на авто), а также мед-страховку. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.

Очереди на въезд в Беларусь увеличиваются. Это заметили в том числе наши оппоненты.

— Как отреагировал Моравецкий и мог ли Лукашенко поступить по-другому?

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Продавала» дрова, золотые изделия, одеяла: прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело о мошенничестве

«Продавала» дрова, золотые изделия, одеяла: прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело о мошенничестве

04.07.2022
Photo of ЦТ по географии планируют написать более 1 тыс. абитуриентов

ЦТ по географии планируют написать более 1 тыс. абитуриентов

04.07.2022
Photo of «Третья мировая идет». Об угрозах суверенитету Беларуси и исторической памяти (видео)

«Третья мировая идет». Об угрозах суверенитету Беларуси и исторической памяти (видео)

03.07.2022
Photo of Беларусь продает продукты питания на сумму более $18 млн в день

Беларусь продает продукты питания на сумму более $18 млн в день

03.07.2022
Photo of Начало вечерней концертной программы на День Независимости в Лунинце (фоторепортаж)

Начало вечерней концертной программы на День Независимости в Лунинце (фоторепортаж)

03.07.2022
Photo of Дзень Незалежнасці: урачыстыя мерапрыемствы ў Мікашэвічах (Лунінецкі раён)

Дзень Незалежнасці: урачыстыя мерапрыемствы ў Мікашэвічах (Лунінецкі раён)

03.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть