«Библиотечная Комикс-лига» в Лунинецком районе: новый конкурс!

Подведены итоги конкурса «Знакомые литературные герои в картинках». В рамках проекта «Библиотечная Комикс-лига», стартовавшего в 2021 году, проведены уже 2 конкурса рисованных историй по произведениям классической и современной литературы.

Победителями нынешнего конкурса стали Александра Туркевич, Ирина Полуян и Оксана Павлюковец. Поздравляем победителей! Их работы можно посмотреть здесь.

«Библиотечная Комикс-лига» объединяет вокруг Лунинецкой центральной районной библиотеки любителей графической (визуальной) литературы. В рамках проекта организуются конкурсы и выставки рисованных историй. На основе лучших работ создан электронный ресурс «Литература в иллюстрациях». Ресурс будет пополняться и в будущем, 2023 году. Мы ждём новые работы любителей графического искусства. Если первые конкурсы были тематическими, то сейчас мы не ограничиваем конкурсантов в темах и жанрах. Присылайте работы, посвящённые вашим любимым книгам и литературным героям.

Работы можно присылать в бумажном и электронном виде на адрес: 225644 г. Лунинец, ул. Фрунзе,12. Центральная районная библиотека или на электронный адрес lncrb@brest.by. Рисованная история (комикс, графический роман, аниме, манга) должна представлять собой законченный сюжет: набор сцен, диалогов и действий. Работа может быть рисованной от руки (на листах формата А4, вертикальная ориентация), с помощью компьютерных программ или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной программе. При подаче работы необходимо указать: ФИО и возраст участника, название работы, контактный телефон участника или его законного представителя. Возраст участников не ограничен.

Лунинецкая центральная районная библиотека