2023 - Год мира и созиданияКонкурсКультураМикашевичиМолодежьНовости районаОбщество

Библиотека в Микашевичах проводит детские конкурсы рисунков (Лунинецкий район)

19.04.2023
33

Микашевичская​ городская библиотека приглашает горожан в возрасте от 3 до 15 лет принять участие в детских конкурсах рисунков.

Первый посвящен Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, а​ второй «Я рисую счастье» – Международному дню семьи. По условиям конкурcов работы должны быть выполнены в формате А4, причем от одного участника – не более 2 рисунков. При их создании допускается использование карандашей, красок, фломастеров – любых инструментов, доступных для рисования.

Рисунки ждут в библиотеке, расположенной по адресу – г. Микашевичи, ул. Первомайская, 14, в рабочие дни, кроме понедельника, с​ 9.00 до 19.00, а в субботу и воскресенье – с 9.00 до 18.00. Последний день подачи работ на конкурсы: ко Дню Великой Победы – 5 мая, к Международному дню​ семьи – 10 мая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Благоустройство Микашевич: в ЖКХ рассказали, что запланировано сделать (Лунинецкий район)

Благоустройство Микашевич: в ЖКХ рассказали, что запланировано сделать (Лунинецкий район)

19.04.2023
Photo of «Успешный руководитель» Ирина Семенченко в числе победителей областного конкурса

«Успешный руководитель» Ирина Семенченко в числе победителей областного конкурса

18.04.2023
Photo of Бизнесмен Дмитрий Богуш рассказал, почему сожалеет, что повелся на фейковую информацию в 2020 году

Бизнесмен Дмитрий Богуш рассказал, почему сожалеет, что повелся на фейковую информацию в 2020 году

18.04.2023
Photo of Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

Татьяна Кабариха из Лунинецкого района среди победителей конкурса «Женщина года 2022»

18.04.2023
Photo of Уточняются основания для отсрочки от призыва. Депутаты поддержали изменения в законы

Уточняются основания для отсрочки от призыва. Депутаты поддержали изменения в законы

18.04.2023
Photo of За оскорбление инспектора браконьер получил штраф

За оскорбление инспектора браконьер получил штраф

18.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть