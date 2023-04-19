Библиотека в Микашевичах проводит детские конкурсы рисунков (Лунинецкий район)

Микашевичская​ городская библиотека приглашает горожан в возрасте от 3 до 15 лет принять участие в детских конкурсах рисунков.

Первый посвящен Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, а​ второй «Я рисую счастье» – Международному дню семьи. По условиям конкурcов работы должны быть выполнены в формате А4, причем от одного участника – не более 2 рисунков. При их создании допускается использование карандашей, красок, фломастеров – любых инструментов, доступных для рисования.

Рисунки ждут в библиотеке, расположенной по адресу – г. Микашевичи, ул. Первомайская, 14, в рабочие дни, кроме понедельника, с​ 9.00 до 19.00, а в субботу и воскресенье – с 9.00 до 18.00. Последний день подачи работ на конкурсы: ко Дню Великой Победы – 5 мая, к Международному дню​ семьи – 10 мая.

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