«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 2 ноября:

— Как дела в экономике Беларуси и Брестчины

— Абмеркаванне праектаў законаў «Аб Усебеларускім народным сходзе» і «Аб змяненні Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь».

— Клиника беглых. Экстремистские информационные ресурсы пытаются нагнетать ситуацию в Беларуси

— 3 лістапада – 140 год Якубу Коласу

— Лунинчане на VI слете машинистов Белорусской железной дороги.

— Сергей ДУБЛЯНИН: «Природа нас, аграриев, постоянно испытывает на прочность».

— Родительское собрание в Лунинце. Есть над чем подумать

— Кірмаш у Лунінцы: туі, халва, журавіны, арэхі, клубніцы, маліна…

— Как не попасть под уголовную ответственность и сохранить бизнес?

— МК «Лунинец» – чемпион Беларуси! Тренер Александр Бабич, музей ДОСААФ, а так же слова благодарности местной власти и болельщикам

— Дух единства и хорошее настроение в “Дельфине” Лунинца

— Овертайм девчат политехнического колледжа Лунинца

— Турнир четырех в райцентре

— «Лахва. Цена свободы». Посол не скрывала слез…

— Лунинчане на страже неба

— Продлен срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество»

— Происшествия недели

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