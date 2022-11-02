«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 2 ноября:
— Как дела в экономике Беларуси и Брестчины
— Абмеркаванне праектаў законаў «Аб Усебеларускім народным сходзе» і «Аб змяненні Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь».
— Клиника беглых. Экстремистские информационные ресурсы пытаются нагнетать ситуацию в Беларуси
— 3 лістапада – 140 год Якубу Коласу
— Лунинчане на VI слете машинистов Белорусской железной дороги.
— Сергей ДУБЛЯНИН: «Природа нас, аграриев, постоянно испытывает на прочность».
— Родительское собрание в Лунинце. Есть над чем подумать
— Кірмаш у Лунінцы: туі, халва, журавіны, арэхі, клубніцы, маліна…
— Как не попасть под уголовную ответственность и сохранить бизнес?
— МК «Лунинец» – чемпион Беларуси! Тренер Александр Бабич, музей ДОСААФ, а так же слова благодарности местной власти и болельщикам
— Дух единства и хорошее настроение в “Дельфине” Лунинца
— Овертайм девчат политехнического колледжа Лунинца
— Турнир четырех в райцентре
— «Лахва. Цена свободы». Посол не скрывала слез…
— Лунинчане на страже неба
— Продлен срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество»
— Происшествия недели
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