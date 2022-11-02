МикашевичиНовости районаОбществоРеклама

«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

02.11.2022
39

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 2 ноября:

 — Как дела в экономике Беларуси и Брестчины

 — Абмеркаванне праектаў законаў «Аб Усебеларускім народным сходзе» і «Аб змяненні Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь».

 — Клиника беглых. Экстремистские информационные ресурсы пытаются нагнетать ситуацию в Беларуси 

 — 3 лістапада – 140 год Якубу Коласу

 — Лунинчане на VI слете машинистов Белорусской железной дороги.

 — Сергей ДУБЛЯНИН: «Природа нас, аграриев, постоянно испытывает на прочность».  

 — Родительское собрание в Лунинце. Есть над чем подумать

 — Кірмаш у Лунінцы: туі, халва, журавіны, арэхі, клубніцы, маліна…

 — Как не попасть под уголовную ответственность и сохранить бизнес?

 — МК «Лунинец» – чемпион Беларуси! Тренер Александр Бабич, музей ДОСААФ, а так же слова благодарности местной власти и болельщикам

 — Дух единства и хорошее настроение в “Дельфине” Лунинца

 —  Овертайм девчат политехнического колледжа Лунинца

 — Турнир четырех в райцентре

 — «Лахва. Цена свободы». Посол не скрывала слез…

 — Лунинчане на страже неба

 — Продлен срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество»

 — Происшествия недели

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Как будем отдыхать и работать в 2023 году, Беларусь

Как будем отдыхать и работать в 2023 году, Беларусь

02.11.2022
Photo of Сегодня завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

Сегодня завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

02.11.2022
Photo of Таццяна Захаркевіч, жыхарка аграгарадка Сінкевічы: «Быць мамай – велізарнае шчасце» (Лунінецкі раён)

Таццяна Захаркевіч, жыхарка аграгарадка Сінкевічы: «Быць мамай – велізарнае шчасце» (Лунінецкі раён)

01.11.2022
Photo of График приёма граждан руководителями управлений и отделов Лунинецкого райисполкома

График приёма граждан руководителями управлений и отделов Лунинецкого райисполкома

01.11.2022
Photo of Минздрав утвердил график работы медучреждений в выходные и праздники в ноябре

Минздрав утвердил график работы медучреждений в выходные и праздники в ноябре

01.11.2022
Photo of Сергей Карпец о ВНС: уникальная ситуация и огромная ответственность (Лунинецкий район)

Сергей Карпец о ВНС: уникальная ситуация и огромная ответственность (Лунинецкий район)

01.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть