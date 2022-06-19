Бизнес-леди недоплатила в бюджет более Br700 тыс. налогов

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Сотрудники УДФР КГК по Брестской области выявили и разоблачили преступную схему бизнес-леди. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 41-летняя жительница Бреста, являясь индивидуальным предпринимателем, на протяжении 3 лет осуществляла деятельность по пошиву изделий, которые реализовывались как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Однако для минимизации налоговых обязательств женщина разработала преступную схему: не отображала финансовые операции по бухгалтерскому учету.

В ходе расследования следователи установили, что помощь в реализации преступного плана ей оказывали три знакомые женщины (35, 44 и 50 лет) и у каждой была своя роль.

В результате указанных действий была искажена налоговая отчетность, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br700 тыс. С целью возмещения вреда следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму более Br420 тыс.

Действия 41-летней женщины квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ее сообщниц — по ч.6 ст.16, ч.2 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК. К двоим обвиняемым (35 и 41 года) применена мера пресечения в виде домашнего ареста. К старшим фигуранткам — подписка о невыезде и надлежащем поведении.