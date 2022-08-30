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Благодарность депутата главе ФХ «Юлиан» Михаилу Гриневичу (Лунинецкий район)

30.08.2022
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Насеня вручил главе фермерского хозяйства «Юлиан» Гриневичу Михаилу Юльяновичу благодарность депутата.

Фермерское хозяйство “ Юлиан”, одно из крупнейших в Лунинецком районе, находится в агрогородке Любань. Уже более 15 лет в хозяйстве занимаются выращиванием картофеля высокого качества голландских и белорусских сортов, овощей открытого грунта – моркови.

Картофель и морковь, выращиваются на плодородных полях с высоким содержанием гумуса и богатых микроэлементами, пользуются большим спросом в России и странах СНГ.

ФХ «Юлиан» оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой, оборудованием для сортировки и закладки картофеля. Наличие современных хранилищ с автоматическим контролем микроклимата позволяет агрофирме сохранить выращенный урожай и в последующем поставить качественную продукцию потребителям круглый год.

В последние годы стали разводить крупный рогатый скот мясной породы «Абердин-Ангусской».
Глава фермерского хозяйства «Юлиан» Гриневич Михаил Юльянович в августе отметил свой 65-летний юбилей, с чем депутат его искренне поздравил и пожелал новых успехов и достижений в сфере аграрного бизнеса.

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