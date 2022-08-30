Благодарность депутата главе ФХ «Юлиан» Михаилу Гриневичу (Лунинецкий район)
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Насеня вручил главе фермерского хозяйства «Юлиан» Гриневичу Михаилу Юльяновичу благодарность депутата.
Фермерское хозяйство “ Юлиан”, одно из крупнейших в Лунинецком районе, находится в агрогородке Любань. Уже более 15 лет в хозяйстве занимаются выращиванием картофеля высокого качества голландских и белорусских сортов, овощей открытого грунта – моркови.
Картофель и морковь, выращиваются на плодородных полях с высоким содержанием гумуса и богатых микроэлементами, пользуются большим спросом в России и странах СНГ.
ФХ «Юлиан» оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой, оборудованием для сортировки и закладки картофеля. Наличие современных хранилищ с автоматическим контролем микроклимата позволяет агрофирме сохранить выращенный урожай и в последующем поставить качественную продукцию потребителям круглый год.
В последние годы стали разводить крупный рогатый скот мясной породы «Абердин-Ангусской».
Глава фермерского хозяйства «Юлиан» Гриневич Михаил Юльянович в августе отметил свой 65-летний юбилей, с чем депутат его искренне поздравил и пожелал новых успехов и достижений в сфере аграрного бизнеса.