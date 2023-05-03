Благодарность лунинчанину от Президента и государственные награды представителям различных сфер деятельности

Государственных наград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ №128 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 мая, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, заслуги в воинской службе и охране государственной границы, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, значительный личный вклад в реализацию бюджетно-финансовой и налоговой политики, развитие судебной системы, природоохранной и судебно-экспертной деятельности, нефтеперерабатывающей, транспортной и строительной отраслей, реального сектора экономики и внешнеэкономических связей, промышленности и сельскохозяйственного производства, достижения в общественной деятельности, образовании, науке, культуре и искусстве.

Орденом Почета награждены генеральный директор национального парка «Нарочанский» Василий Коржов и член районной организации ветеранов Ленинского района Гродно Белорусского общественного объединения ветеранов Валентина Баранова.

Шестерым сотрудникам Государственного пограничного комитета присуждена медаль «За отличие в воинской службе»: заместителям начальников управлений Григорию Ганусевичу, Александру Готовчицу и Александру Таупеко, начальнику отдела управления Виталию Алешкевичу, заместителю начальника отдела управления Арсению Крупко и начальнику отдела идеологической работы 21-го погранотряда Сергею Лысенко.

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против интересов службы Следственного комитета Алексей Иванов удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». А группа из пятерых представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям — медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это начальники Лидского, Калинковичского и Хойникского районных отделов по ЧС Дмитрий Белявский, Дмитрий Гуц и Виктор Сацура, начальник Могилевского городского отдела по ЧС Дмитрий Голубев и первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС — начальник управления реагирования на ЧС Алексей Иоффе.

Заслуги значительного числа работников различных сфер отмечены медалью «За трудовые заслуги». Среди них — министр финансов Юрий Селиверстов, первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, директор Слуцкого уксусного завода Александр Рыбак, огранщик алмазов в бриллианты ОАО «Гомельское производственное объединение «Кристалл» — управляющая кампания холдинга «Кристалл-холдинг» Игорь Першин, директор Самохваловичской средней школы Валентина Смоленская.

Медали Франциска Скорины удостоены заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Олег Игнатенко, артист-вокалист Молодежного театра эстрады Людмила Родионова и заведующий лабораторией радиофотоники государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Александр Чиж.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным изобретателем стал ведущий инженер-исследователь ОАО «Пеленг» Анатолий Чеботарев, заслуженным учителем — заместитель директора по учебной работе средней школы №34 Могилева Галина Беляева, заслуженным работником образования — директор Ивацевичского государственного аграрного колледжа Михаил Дымович, заслуженным работником сельского хозяйства — ведущий технолог цеха убоя птицы ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Татьяна Кротова.

Александр Лукашенко своим распоряжением также объявил благодарности Президента Республики Беларусь работникам МЧС и Верховного Суда.

За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, достижение значительных показателей в служебной деятельности наградой поощрены первые заместители начальников Шкловского и Несвижского районных отделов по ЧС Юрий Белонович и Леонид Фраймович, Мозырского горрайотдела по ЧС Евгений Дешин, начальник Лунинецкого районного отдела по ЧС Сергей Колесниченко и главный специалист управления нормативно-технической работы и предупреждения ЧС главного управления надзора и профилактики МЧС Ким Кадров.

Начальник главного управления организационного и методического обеспечения судебной деятельности Верховного Суда Лариса Матвеенкова удостоена Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и укрепление судебной системы, обеспечение законности.

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