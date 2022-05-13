Благодарность за сына для Валентины Прокопович из аг. Синкевичи (Лунинецкий район)

В Центральном Доме офицеров недавно прошло чествование военнослужащих срочной военной службы, которые добились лучших результатов в служебной деятельности. 60 солдат и сержантов из разных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь удостоились чести принять участие в торжественном мероприятии.

Почетными гостями встречи на высоком уровне стали также мамы военнослужащих, воспитавшие ответственных и старательных сыновей. Приятно отметить, что в их числе была и Валентина Прокопович из аг. Синкевичи. Благодарственное письмо нашей землячке вручил Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, а ее сын Дмитрий Прокопович получил ценный памятный подарок – часы.

После поездки в столицу у Валентины Михайловны осталась масса приятных впечатлений. Особенно важен для матери тот факт, что высокой чести она удостоена за достижения самого родного человека, которым теперь есть дополнительный повод гордиться. Женщина работает главным экономистом в ОАО «Синкевичский». Вместе с мужем Алексеем они вырастили двоих сыновей, оба получили высшее образование. Младшему в ближайшей перспективе еще предстоит встать на защиту родных рубежей. Но имея такой прекрасный пример от старшего брата, можно не сомневаться, что ему будет не сложно освоиться в тонкостях военного дела и показать свои лучшие качества.

– Нахожусь под впечатлениями от поездки, все увиденное невозможно выразить словами, – рассказывает Валентина Михайловна. – Кстати, это уже вторая Благодарность в мой адрес за период Диминой службы. Мы с мужем всегда прививали детям главные жизненные ценности – любить Родину и свою семью, защищать слабых, стремиться к достижениям поставленных целей. Думаю, особенно повлиял на мировоззрение юношей и тот факт, что отец в свое время проходил службу в радиоразведке, вернулся в запас в звании старшего сержанта. Желаю всем мамам, которые сейчас проводят в армию сыновей, чтобы они получали из воинских частей только хорошие известия, гордились своими мальчишками. Знаю по себе, как это важно и приятно.

Дмитрий после окончания университета и до призыва в ряды Вооруженных Сил работал программистом в Минске. Там же встретил свою «половинку» – скорейшего его возвращения из армии ждет любимая жена Даша.

Пройдет совсем немного времени, и юноша вернется к привычным гражданским заботам. Но благодаря закалке и знаниям, полученным в период несения срочной военной службы, он в любой момент сможет встать на защиту родных рубежей, будет оберегать спокойствие своих близких и станет хорошим примером для ребят, которым только предстоит отдать воинский долг.