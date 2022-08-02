В Лунинецком ОРВК 2 августа, в День десантников и сил специальных операций, состоялось чествование матерей военнослужащих, проходящих военную службу в 5-я отдельной бригаде специального назначения, Клименко Л.С. и Тельпук Л.С.

Были вручены благодарственные письма командира воинской части. В чествовании принял участие председатель районной организации «ДОСААФ» и предатель районной организации «БСО».

Все подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 5 августа