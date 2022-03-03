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Благотворительная ярмарка «Лакомка» в Лунинце

03.03.2022
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В отделении дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ГУ “Лунинецкий ТЦСОН” по 6 марта проходят тематические мероприятия по изучению народных традиций на “Масленицу”.
 
В среду прошла благотворительная ярмарка “Лакомка”, приуроченная одному их дней масленичной недели. Активом мероприятий стали участники кружков отделения “Смачна есцi”, “Фольклорные забавы”, кружок фото-видео съемки “Объектив”, клуба волонтеров “Дорогой важных дел” и родительского клуба “Альтернатива”, которые у всех вызвал искреннюю радость за проявленный интерес и коллективное включение, ведь такого рода цикл с получателями услуг в ОДПИиСП проводится впервые.
 
 
В обрядовый цикл вошла роль рассказчицы о традициях каждого дня Масленицы, фольклорная сказка «Солнце и блины», коллективные игры и гуляния: «бросание валенка», хоровод «месим тесто», игра «почта». Также изготовили «чучело» и подготовились к прощенному воскресенью. По замыслу специалистов отделения, в конце изучения самого веселого и жизнеутверждающего семидневного праздника проводов зимы и встречи весны, будет смонтирован видео ролик «Широкая масленица в ОДПИиСП Лунинец» из прошедших мероприятий, который будет размещен в социальной сети.
 
Заведующая ОДПИиСП ГУ «Лунинецкий ТЦСОН» Елена Лавренчук.
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