«Бравые солдаты» угощали «солдатской кашей»

В отделении дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОН прошло мероприятие, приуроченное к 23 февраля.

Ребята самостоятельно приготовили несколько блюд. Среди них – солдатская каша, травяной чай и полюбившиеся всеми «Трубочки со сгущенкой» от Валентины Костюкевич. Еще здесь звучали стихи на патриотическую тематику. Много хороших отзывов получила благотворительная ярмарка, в которой приняли участие специалисты центра.