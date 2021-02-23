Благотворительность

«Бравые солдаты» угощали «солдатской кашей»

В отделении дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОН прошло мероприятие, приуроченное к 23 февраля.
Ребята самостоятельно приготовили несколько блюд. Среди них – солдатская каша, травяной чай и полюбившиеся всеми «Трубочки со сгущенкой» от Валентины Костюкевич. Еще здесь звучали стихи на патриотическую тематику. Много хороших отзывов получила благотворительная ярмарка, в которой приняли участие специалисты центра.

 

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