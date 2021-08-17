Благотворительность

Продолжается акция “В школу с “Добрым Сердцем”

Райком БРСМ совместно с представителями РОЧС провели акции “В школу с “Добрым Сердцем” и “В центре внимания дети”.

Все желающие могли приобрести канцелярские принадлежности, а также другие вещи, необходимые при подготовке детей к школе, и передать их волонтёрам на выходе из магазина “Непоседа”.

Собранные школьные принадлежности будут переданы детям-сиротам, а так же семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Также, каждый желающий может принести школьные принадлежности, одежду и другие вещи в районный комитет ОО «БРСМ» по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 521 или в магазин “Универмаг” (г. Лунинец, ул. Привокзальная, 2).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8-044-599-59-88 (первый секретарь), 8-044-572-89-84 (главный специалист).

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