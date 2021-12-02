Профсоюзы готовятся к благотворительной акции

Зимние праздники не за горами. Свою лепту в создание атмосферы волшебства традиционно внесут профсоюзы. Вскоре стартует традиционная акция «Профсоюзы – детям».

Как сообщает портал 1prof.by, новогодние профсоюзные елки в этом году пройдут с 23 декабря по 9 января. Членские организации ФПБ и их организационные структуры, областные, районные и городские объединения профсоюзов, а также организации, созданные на основе собственности Федерации профсоюзов Беларуси, в настоящий момент активно готовятся к проведению новогоднего этапа благотворительной акции «Профсоюзы – детям».

В частности, для детей дошкольного и школьного возраста работников организаций, живущих во всех уголках страны, проведут новогодние представления во дворцах и домах культуры, в театрах и цирках. Помимо развлекательной программы, воспитанникам детских домов и ребятам из многодетных семей профсоюзные активисты вручат подарки.

– Из года в год мы стараемся сделать так, чтобы дух Рождества и Нового года не потерялся. Чтобы, несмотря на все трудности, малыши и взрослые почувствовали атмосферу волшебства и чудес. В этом году все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер, – отметила начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Елена Голубева.

В Республиканском Дворце культуры профсоюзов зрители увидят добрую семейную новогоднюю сказку «Приключение Снегурочки, или Миссия выполнима». Благодаря интерактивной подаче, ребята вместе с героями отправятся в путешествие по четырем порам года и пройдут множество испытаний. Деток традиционно ждет много сюрпризов и сладкие подарки.