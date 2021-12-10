В благотворительной акции “Наши дети” примут участие около 1 млн ребят

Около 1 млн ребят примут участие в новогодней благотворительной акции “Наши дети”, сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

“Заявились на участие в акции более 90 организаций. Планируется, что они посетят около 150 учреждений и организаций здравоохранения, социальной защиты. Республиканскими мероприятиями с представителями органов государственного управления будет охвачено около 20 тыс. детей. Общее же число детей, которые поучаствуют в акции, будет насчитывать около 1 млн”, – рассказала Елена Симакова.

График мероприятий практически сформирован. “Ребята будут участниками праздников, квестов, различных мероприятий в каждом областном и районном центре, – отметила главный специалист управления. – Ежегодно, анализируя проведение акции “Наши дети”, мы отмечаем, что появляется какая-то новая изюминка. В этом году таким нововведением станет привлечение к акции всего населения нашей страны”.

По словам Елены Симаковой, этому будет содействовать широкое информирование населения. “Для того, чтобы каждый из нас смог внести свою лепту, объединиться и почувствовать себя участником этой акции, – добавила она. – Кроме того, традиционно в рамках акции проходит открытие построенных за счет бюджета детских домов семейного типа. Хочу это отметить, поскольку в нашей стране семейные формы воспитания детей находятся на особом контроле и под особой опекой”.

Масштабная новогодняя благотворительная акция “Наши дети” пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.