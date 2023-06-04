Благоустройство: кто, где и как должен наводить порядок (Лунинецкий район)

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии, с целью обеспечения должного содержания (эксплуатации) земельных участков, предоставленных для обслуживания одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, информирует о необходимости обеспечения должного содержания (эксплуатации) земельного участка и прилегающей территории.

Согласно п.24 Правил благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённых постановлением Совета Министров РБ №1087 от 28.11.2012, определены обязательные для исполнения физическими лицами мероприятия:

– санитарная очистка и уборка территории, в том числе сбор и удаление коммунальных отходов;

– удаление объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии;

– своевременное скашивание и удаление сорных растений.

Так же, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2020 № 430, размеры (пределы) территорий в населенных пунктах, при привлечении граждан для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, устанавливаются от границы предоставленного гражданину (находящегося у него) земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка – половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 10 метров.

Кроме того, необходимо принимать меры по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений.

Внимание!!!

Невыполнение вышеуказанных требований, влечет наложение административного взыскания в виде штрафа до 25 базовых величин по ст. 22.10 ч.2 и от 2-х до 15базовых величин ст. 22.9 действующего Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

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