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Благоустройство Микашевич: в ЖКХ рассказали, что запланировано сделать (Лунинецкий район)

19.04.2023
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О том, что будет сделано по благоустройству в  Микашевичах, рассказал заместитель директора Лунинецкого ЖКХ Юрий Корчик.

В Микашевичах, как отмечает Юрий Алексеевич, и уже ране нами сообщалось, ведется капитальный ремонт улицы Ф. Скорины. Займутся коммунальники сплошным асфальтированием улиц Маяковского и Фабричная, а также переулка Северный. Запланирован ямочный ремонт дорог по улицам Залинейная, Мостовая, Школьная, Садовая, Островского, Светлая, Машерова, Кирова, Калиновского, переулков Фабричный, Чапаева и Короткого.

По графику и по необходимости будет вестись текущий ремонт и грейдирование гравийных и грунтовых дорог. Запланирована укладка тротуарной дорожки вдоль дома №13 по улице Ф. Скорины и №12 по улице Первомайская. Обустроят дорожку от старого переезда до улицы Железнодорожная. Уделят внимание расширению автомобильных стоянок домов №19 и №23 по улице Первомайская.

На контроле и все вопросы по наведению порядка, озеленению города и надлежащему санитарному содержанию земель общего пользования. Например, будет особое внимание работниками ЖКХ уделено территории лесопарка по улице Первомайской и лесополосе между улицами Строителей, Ф. Скорины и Залинейная. Комплекс мероприятий проведут по благоустройству и расширению городского кладбища.

– Названы далеко не все мероприятия, которые необходимо выполнить по благоустройству городов, – подчеркивает Юрий Корчик. – Ведь в наших обязанностях – плановые ежегодные работы по обслуживанию ливневых канализаций, поддержанию в надлежащем состоянии дорожной разметки и знаков и так далее… Поэтому хочу обратить внимание, что поддержание элементарного порядка на наших улицах зависит не только от коммунальников, но и от всех жителей…

О том, что благоустройство населенных пунктов – дело общее, говорит главный государственный санитарный врач Лунинецкого района Виталий Дегтярев.

– Предприятия и организации должны поддерживать в надлежащем санитарном состоянии не только свои территории, но и земли, прилегающие к ним, а также наводить порядок на территориях, закрепленных за ними решением райисполкома, – отмечает Виталий Анатольевич. – Более того, наведение порядка в наших городах и селах зависит напрямую и от самих жителей. Законодательно прописано, что граждане должны не только содержать в порядке свои дома и придомовые территории, но и прилегающие к ним. К сожалению, так бывает далеко не всегда, иной раз даже в центре деревни можно обнаружить стихийную свалку бытового мусора. Это при том, что коммунальники регулярно по графику вывозят его. Санитарная служба района проводит мониторинги, при необходимости выписываем рекомендации и предписания как предприятиям и организациям, так и частным лицам – даем время для исправления ситуации. Но если наши замечания будут игнорироваться, то всем следует понимать, что за несоблюдение санитарных правил предусмотрена административная ответственность, и причем штрафы довольно серьезные…

Благоустройство Лунинца: в ЖКХ рассказали. что будет сделано

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