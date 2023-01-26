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Блокпосты в Столинском и Пинском районах: поводов для беспокойства нет

26.01.2023
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Как мы уже сообщали ранее, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил) до 1 февраля проводится совместное летно-тактическое учение.
Авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО ВС РБ. В ходе их осуществляются полеты авиации, которая на белорусских полигонах отрабатывает элементы слаживания и боевого применения. Также будут отрабатываться такие задачи, как высадка воздушного тактического десанта, доставка различных грузов, эвакуация раненных, планируется осуществление полетов в ночное время.
В соседних с нами Столинском и Пинском районах проводятся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта.
Гражданские службы отрабатывают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители – порядок работы в условиях пропускного режима. На Столинщине затронуты участки дорог Р6 и Р88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и Речицы, на Пинщине – Р-6, Р-8, М-10.
Сотрудники военного ведомства просят жителей района сохранять спокойствие и не беспокоиться.

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LNC

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