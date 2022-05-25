Бои после Победы. В чем виноват советский солдат?

Праздник Великой Победы в 2022 году стал точкой отсчета еще одного периода новейшей истории, после которого западный мир если не станет другим, то окончательно утратит черты столь прославляемой ранее цивилизованности. Нет, откат США и других стран коллективного Запада в колыбель пещерной политической философии понятен — между современными центрами силы идет острая конкурентная борьба, в которой все средства хороши и уж тем более прямая ложь о прошлом. Вот и внедряются в сознание разных, некогда почти просвещенных, народов исторические знания заметно подряхлевшего дядюшки Сэма. А он между тем все больше устает под воздействием различных триггеров, часто подобных дрянному виски времен сухого закона. Вот и памятная встреча союзников на Эльбе в 1945 году старательно забывается, а возрождающаяся на не совсем задворках Европы фашистская идеология скромно не замечается.

Отступление же в пропасть мракобесия стран бывшего соцлагеря представляется прямым предательством прошлого.

Развернувшаяся в Восточной Европе и в некоторых «осколках» СССР война с памятниками советским солдатам является свидетельством не только наступившего здесь времени мерзкого хама (определение Дмитрия Мережковского), это продолжение борьбы за наследие Великой Победы. А она, то есть борьба, началась, заметим, сразу же после победных салютов мая 1945-го…

И тогда, и сейчас на различных площадках по обмену мнениями активно обсуждается вопрос о вкладе бывших союзников — СССР, США, Великобритании — в победу над нацистской Германией. Более того, и в практике исторического образования в школах и вузах постсоветских стран до сих пор встречается представление об исключительной роли США, имея в виду их помощь по ленд-лизу. Что и говорить, прагматизм на уровне лавочников.

Сегодня называются разные цифры, с завидной регулярностью происходят «исторические открытия», но ранее официальные данные были следующими: по курсу североамериканской валюты в 1945 году война обошлась СССР в $485 млрд. Военные расходы США на Вторую мировую войну составили $330 млрд. Соединенные Штаты оказывали материальную помощь противникам оси Берлин — Рим — Токио по ленд-лизу на сумму $43,6 млрд. Обратим внимание и на следующий факт: поставки СССР по ленд-лизу составили $10 млрд (на Западе называется цифра $10,8 млрд), или 3,5% военных расходов США во Второй мировой войне. А где происходили главные сражения? Сколько войск Гитлер собрал на Восточном фронте и где произошел коренной перелом в войне? На Западе эти обстоятельства усиленно «забываются». Ответ же общеизвестен: войну с нацистской Германией выиграл СССР.

Вот именно поэтому это участие — 3,5% — и стоит помнить открывателям новых страниц истории Второй мировой войны.

И еще несколько печальных цифр. Во Вторую мировую войну США потеряли 418 тыс. своих граждан. Это много, человеческие жизни бесценны. Людские потери СССР составили более 28 млн человек. Таким образом, на каждые 70 погибших советских граждан приходится один американский гражданин. Современные рассуждения об исключительном вкладе Запада в разгром нацизма — это инсинуации по заданным информационным операциям, не более. К тому же нужно помнить роль Советского Союза в поражении Японии. Разгром Квантунской армии в Маньчжурии в августе 1945 года привел к быстрой капитуляции оплота милитаризма в этой части земного шара. Американские атомные бомбардировки японских городов были только актом устрашения.

Вспомним, что эти каждые 70 погибших советских граждан — представители белорусского, русского, украинского, латышского, молдавского, литовского, грузинского и других народов СССР. И жертв могло быть гораздо больше в тех же прибалтийских государствах, но советские воины спасли их народы от большего истребления. В боях за Латвию, например, погибли 150 тыс. советских солдат и офицеров. Гитлеровцы на территории этой республики установили зверский оккупационный режим. Были уничтожены более 70 тыс. евреев, десятки тысяч (39 835) латышских детей. Потери населения за годы оккупации — более 400 тыс. человек (313 тыс. были убиты немецкими нацистами).

И Польшу спасла Красная армия. Более 477 тыс. советских воинов погибли при освобождении этого западнославянского государства, полтора миллиона получили ранения. Жертвы немецких нацистов — более 6 млн поляков, 95% из которых — мирное население.

А сейчас в этих странах разрушаются памятники воинам-освободителям, преследуются по уголовным статьям люди, которые в святой день — 9 Мая — приносят к ним живые цветы…

Для понимания образа Великобритании уместно вспомнить, например, идею экстренной операции «Немыслимое», датированной 22 мая 1945 года. Да и НАТО был создан англосаксами в 1949 году для борьбы в первую очередь с СССР.

В памяти всплывает пассаж заместителя военно-морского министра США Дж. Форрестола, сказанный им прилюдно еще в 1943 году: «Понятия «безопасность» больше не существует, и вычеркнем это слово из нашего лексикона. Запишем в школьные учебники аксиому: мощь подобна богатству — либо используют ее, либо утрачивают». После Второй мировой войны Запад не отклонялся от этого понимания, как, впрочем, и сейчас. Мелкие региональные союзники Вашингтона в большой игре, по сути на выживание, это расходный материал. Как, впрочем, и младшие братья в ЕС.

После Второй мировой войны на Западе СССР называли нацией вдов и инвалидов. Но мы выдержали первую программу холодной войны, восстановили экономику, создали новейшие вооружения, мобилизовали общество на платформе борьбы за мир во всем мире (во многом благодаря СССР рухнула колониальная система Запада). Уступили только во второй, уязвимые точки противник нашел в сознании новой политической элиты. Плюс к этому — эффективные экономические операции по подрыву экономики страны.

Сегодня против России и Беларуси, других постсоветских стран используются те же направления — экономические санкции и информационно-психологические операции.

Советский солдат, по мысли западных реваншистов, виноват потому, что победил.

Еще два года назад в выступлении на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что «за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб». И далее: «Но мир игнорирует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый след — разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны».

Традиции западного мира не меняются.

Бои продолжаются — за наследие Великой Победы. Выстоять в этой схватке может только солидарное общество с крепкой исторической памятью.

Александр Гайшун

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