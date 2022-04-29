Более 14 тыс. свидетелей допрошены по делу о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ

По уголовному делу по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны за год допрошено более 14 тыс. человек. Об этом сообщил старший прокурор управления Генеральной прокуратуры, заместитель руководителя следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде Эдуард Скурат во время круглого стола «Чтобы помнили. Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Поисковое движение в Беларуси», приуроченного ко Дню Победы,

«В работу по уголовному делу по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны вовлечены сотрудники прокуратур всех уровней: от генеральной до прокуроров района. Создана следственная группа, в состав которой входят более 800 человек, из них более 600 сотрудников прокуратуры. Благодаря этому за прошедший год по уголовному делу допрошены более 14 тыс. человек, из них 7,7 тыс. бывших узников», — сказал Эдуард Скурат.

В прошлом году во взаимодействии с 52-м специализированным поисковым батальоном были проведены раскопки в 12 ранее неизвестных местах уничтожения мирных жителей, где были извлечены останки более 2 тыс. человек. «Эксперты, согласно исследованиям костных останков, сделали вывод о насильственной причине смерти и давности захоронений, соответствующих периоду Великой Отечественной войны. Они также установили, что убийства производились выстрелом в затылок стоящего на коленях человека. Это является одним из доказательств того, что действия производились умышленно и были направлены на уничтожение населения. Кроме того, о планомерном характере убийств граждан свидетельствуют обнаруженные на месте предметы одежды, личные вещи, множественные стреляные гильзы, пули, костные останки детей. Эти люди стали жертвами нацистской политики геноцида, направленной на тотальное уничтожение 75% населения Беларуси. Оставшиеся 25% населения нашей страны предполагалось использовать в качестве рабов. Это подтверждается количеством угнанных жителей БССР на принудительные работы — более 380 тыс. человек», — отметил прокурор.

В результате работы по уголовному делу также были получены сведения о 78 ранее неизвестных населенных пунктах, сожженных в годы Великой Отечественной войны. «Благодаря нашим ученым были получены сведения еще о 190 населенных пунктах, которые также были уничтожены в годы войны. В настоящее время дополнительные сведения, установленные в ходе расследования уголовного дела и представленные учеными, проверяются и закрепляются следственным путем. По инициативе Генпрокуратуры при сотрудничестве с Национальным архивом, Национальным кадастровым агентством на публичной кадастровой карте опубликован пространственный слой, содержащий информацию о месторасположении населенных пунктов, сожженных немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками, на территории современной Беларуси. На карту нанесено более 5,7 тыс. таких населенных пунктов. Эта работа продолжается. Мы также установили 23 ранее неизвестных места принудительного содержания гражданского населения на территории БССР. То есть все эти дополнительные сведения свидетельствуют о масштабах трагедии, об умысле на тотальное уничтожение нашего населения», — заключил Эдуард Скурат.

belta.by