Более 140 павильонов и палаток, 1,7 тыс. мест в кафе: в Телеханах пройдут областные «Дажынкi»

В городском поселке Телеханы 3 сентября пройдет областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2022», сообщили в Брестском облисполкоме.

Праздничная ярмарка раскинет свои шатры уже в 8 часов утра и будет работать до позднего вечера. В ней примут участие около 80 организаций торговли, общественного питания, промышленных предприятий, а также индивидуальные предприниматели, фермеры и ремесленники Брестской области.

Торговые ряды разместятся на центральных улицах поселка — Ленина, Воробьева, Комсомольской, Пушкина — и растянутся более чем на 2 км. Планируется организовать работу более 140 павильонов и палаток, выездных сезонных кафе на 1700 мест. В организации обслуживании гостей и участников фестиваля будет задействовано более 500 человек.

Традиционно на фестивале будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, продукция предприятий общественного питания, потребительской кооперации. Ведущие предприятия-производители области подготовили для посетителей всевозможные акции, проведут дегустацию продовольственных товаров. Также на ярмарке можно будет приобрести и продегустировать натуральный мед от пчеловодов Брестчины.

В течение всего дня также будет работать город мастеров, где можно будет не только приобрести сувениры и нужные товары, но и получить мастер-классы от народных умельцев. Большая развлекательная программа ждет детей.

В 12.00 на главной сцене фестиваля начнется церемония награждения победителей областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, которая продолжится праздничным концертом.

belta.by