Более 160 тыс. белорусов получили биометрические документы

В Беларуси 165 тыс. граждан получили биометрические документы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович,

Министерство внутренних дел продолжает выдачу биометрических документов, удостоверяющих личность. «Граждане Республики Беларусь биометрические документы получают по желанию, а иностранные граждане в обязательном порядке. На сегодняшний день чуть более 2% населения нашей страны получили биометрические документы. Если говорить в цифрах, то получено 165 тыс. ID-карт гражданами Беларуси и более 58 тыс. видов на жительство (ID-карт иностранных граждан и лиц без гражданства). Биометрических паспортов для выезда за границу выдано более 135 тыс.», — рассказал Павел Хрищенович.

По выдаче биометрических документов лидирует Минск, где выдано почти 41 тыс. ID-карт и 42 тыс. паспортов. На втором месте Гомельская область — это 38 тыс. ID-карт и 25 тыс. паспортов. Замыкает тройку лидеров Витебская область с большим отрывом — 21,9 тыс. ID-карт и 15 тыс. паспортов.

belta.by

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