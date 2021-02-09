Более 20 единиц техники задействовали для очистки дорог от снега в Лунинецком районе

Ночная метель добавила забот коммунальникам и дорожникам. С последствиями непогоды в районе разбираются до сих пор.

Работники ДРСУ-101 приступили к очистке основных дорог с двух часов ночи. В организации задействовали 19 единиц техники. Это позволило не сорвать автобусное и автомобильное движение. Учитывая большую протяженность дорог и небольшое количество техники, в первую очередь очистили основные автомагистрали.

“5 единиц техники работали ночью. Столько же задействовали днем. На очистку с 4 часов утра вышли все уборщики территорий. В основном это женщины, – рассказал главный инженер ЖКХ Юрий Корчик. – Оценку работникам дорожной службы и коммунальникам давать лунинчанам. Им в эти дни действительно нелегко. Нам с вами стоит это понимать и, возможно, быть более терпеливыми”.