Общество

Более 220 тыс. детей станут участниками акции «Наши дети» в Брестской области

21.12.2022
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В Брестской области участниками новогодней благотворительной акции «Наши дети» станут более 220 тыс. мальчиков и девочек. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления по образованию облисполкома Наталья Калиновская, 

«Всего в Брестской области в акции «Наши дети» планируется задействовать более 200 тыс. детей. Каждому ребенку будет подарен новогодний сюрприз, подарок от Деда Мороза. Никто из детей не останется без внимания», — подчеркнула Наталья Калиновская.

В частности, в этом году изменили формат губернаторской елки. Мероприятие сделали двухдневным. Пригласили на областной праздник 3 тыс. детей — сирот и оставшиеся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований, а также молодежных лидеров. Под сводами Дворца спорта «Виктория» устроили красочное представление. Сегодня его посмотрели 1,5 тыс. детей, столько же будет и 21 декабря. «Мы впервые организовали такой масштабный праздник. Хотели пригласить как можно больше детей из различных регионов нашей области», — заметила начальник главного управления по образованию.

Брестский областной центр молодежного творчества подготовил интересную новогоднюю программу. Там 22 декабря устроят развлечения и театрализованное представление для сирот и воспитанников детских социальных приютов, детей-инвалидов. Гостями праздника станут 220 ребят. Также в Брестской области продолжат традицию проведения новогоднего бала для студентов и школьников. Во второй раз его 23 декабря организуют в Коссовском дворце. Приглашения получили более 50 юношей и девушек.

Всего же в юго-западном регионе планируют провести более 2 тыс. новогодних благотворительных мероприятий. Финансируют праздники для детей из областного и местных бюджетов, подключаются спонсоры. Более 90 предприятий и организаций области являются шефами учреждений интернатного типа, социальных приютов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Фото Вадима Якубёнка

belta.by

 

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