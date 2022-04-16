2022 - Год исторической памятиОбщество

Более 2,3 млн человек приняли участие в республиканском субботнике

16.04.2022
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В республиканском субботнике, по данным на 12.00, приняли участие 2,345 млн человек. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,

«На 12.00 в республиканском субботнике приняли участие 2,345 млн человек. Мы собрали порядка Br10,6 млн. Все эти деньги будут направлены на реконструкцию нашей святыни — мемориального комплекса «Хатынь», — сказал Игорь Петришенко.

По его словам, все мероприятия сегодняшнего дня были посвящены Году исторической памяти. «Граждане принимали участие в основном в наведении порядка в мемориальных местах. Это то, что свято для каждого белоруса. Важно, чтобы и молодое поколение чтило память тех, кто сложил свои головы за независимость нашей страны», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

belta.by

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