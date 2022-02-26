Более 2,3 тыс. человек в Украине обратились за помощью к белорусским дипломатам

В связи с развитием ситуации в Украине МИД настоятельно рекомендует белорусским гражданам установить связь с посольством Беларуси в Украине или главным консульским управлением МИД. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Здесь напомнили, что для связи с данными учреждениями работает горячая линия.

К белорусским дипломатам уже обратились более 2,3 тыс. человек. “Им даны все возможные на данный момент рекомендации. Понимаем запрос на более действенную помощь. Соответствующая работа, в том числе в контакте с украинской и российской сторонами, ведется. Следите за обновлениями и оставайтесь в контакте с белорусским диппредставительством”, – рекомендовали в МИД.

В течение суток граждане Беларуси покидали Украину через пункт пропуска на белорусско-украинской границе “Новая Рудня”. “Обращаем внимание, что ситуация динамично меняется, переход границы не всегда возможен и безопасен”, – отметили в МИД.

Сохранятся открытыми пути возвращения на Родину через сопредельные с Украиной страны, в частности Польшу и Словакию. Необходимо учитывать большое количество людей и значительные очереди.

“Белорусам, находящимся в данный момент в Киеве, рекомендуется не покидать места пребывания, следовать установленным в городе мерам безопасности”, – подчеркнули в МИД.