Более 23,4 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе “Семейный капитал”

Для многодетных семей на 1 ноября 2021 года открыто 105 903 депозитных счета “Семейный капитал”, из которых по программе 2020-2024 годов – 23 440, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе “Семейный капитал” 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 463 депозитных счета на сумму $824,6 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 23 440 депозитных счета на сумму Br538,3 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – Br23 737,5.

“На 1 ноября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 45 781 заявление. Из них на улучшение жилищных условий – 39 909 (87,2%), на получение образования – 2786 (6,1%), на получение медицинских услуг – 3086 (6,7%). Принято 43 460 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала”, – отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 9345, следом идут Минская – 7432, Гомельская область – 7016, Минск – 6159, Гродненская область – 4912, Могилевская – 4424. Меньше всего таких решений принято в Витебской области – 4352.