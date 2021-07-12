Общество

Более 30 часов нон-стоп белорусы высказываются против санкций

Это свыше 5 тысяч работников с предприятий всех регионов страны и сфер экономики

Для людей очевидно, что санкции ЕС и США в первую очередь ударят по их зарплатам, пенсиям, пособиям. Подобные дискриминационные меры абсолютно незаконны и нарушают одно из основополагающих прав человека – право на труд. Белорусы готовы защищать это право. Об этом они говорят с друзьями, в трудовых коллективах, в семьях, высказывают свою позицию в социальных сетях.

Площадкой, которая объединяет тех, кто устал молчать и готов отстаивать свою позицию, стала Федерация профсоюзов Беларуси. На интернет-портале собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены в более чем 30-часовый видеоролик, который сегодня направлен политикам стран Евросоюза.

«Я мама и хочу, чтобы у меня была работа, чтобы я могла обеспечивать своих детей, а дети жили в спокойной стране».

«Нам санкции не нужны!»

«Призываем заниматься своими проблемами и не вмешиваться в дела нашей страны».

«Я поддерживаю тысячи моих коллег, соотечественников. И хочу посмотреть в глаза тем, кто призывает из-за рубежа к санкциям, и спросить, как они будут смотреть в глаза своим соотечественникам, которые могут остаться без работы, детям, которые могут лишиться будущего».

«Оставьте нас в покое! Дайте возможность спокойно работать!»

Все это – слова простых людей. Промышленность, энергетика, химическая отрасль, образование, здравоохранение, социальная и жилищно-коммунальная сферы, сельское и лесное хозяйство, связь, строительство, торговля, транспорт солидарно выступают против незаконных ограничительных мер, которые применяются к нашей стране.

«Это та правда, которую западные политики сегодня намеренно игнорируют и искажают. Это то, о чем они стараются умолчать и переврать. Они сегодня с высоких трибун заявляют о том, что якобы сами белорусы выступают за введение санкций, якобы все это делается в интересах белорусского народа. Это видео – четкий и понятный ответ на подобную ложь, – подчеркнули в Федерации профсоюзов. – Сегодня очевидно, что западные чиновники не собираются считаться с мнением людей. В феврале Федерация профсоюзов направила в их адрес более 1 млн 130 тысяч подписей трудящихся против санкций. Но и сегодня внятного ответа на этот солидарный и коллективный запрос людей нет. И сейчас еврочиновники в своих беззаконных действиях по-прежнему прикрываются людьми – якобы разрушение нашей экономики в их интересах. Но они должны увидеть правду, которая останется в истории и будет свидетельством их незаконной и лицемерной политики».

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Елена Данилович

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