Более 5 тыс. человек в Беларуси пострадали из-за гололеда

В Беларуси с 21 ноября, когда был первый день гололеда, по 6 декабря зарегистрированы 5244 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 1226 — дети, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше всего пострадавших в Гомельской области — 1246 пациентов. Из них 69 госпитализированы, 1177 получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 1237 пациентов, у девяти — холодовая.

В Минской области к медикам обратились 953 пострадавших. Амбулаторную помощь получили 863 человека, а 90 пациентов госпитализированы. Гололедную травму получили 939 пациентов, 14 — холодовую.

Немногим меньше пострадавших в Могилевской области, где зарегистрированы 892 пациента. Госпитализированы 87 человек. У 882 — гололедная травма, у 10 — холодовая.

В Брестской области помощь медиков потребовалась 590 пострадавшим. Госпитализированы 92 пациента, остальные получили помощь амбулаторно. Гололедная травма у 578 пациентов, у 12 — холодовая.

В Витебской области зарегистрированы 718 пациентов. Госпитализированы 40, остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 707 пациентов, у 11 — холодовая.

В Гродненской области медицинская помощь оказывалась 505 пациентам, из них 76 госпитализированы. Гололедная травма у 500 человек, у пяти — холодовая.

Меньше всего пострадавших в Минске — 340, из которых 44 госпитализированы. У 331 человека диагностирована гололедная травма, у 9 — холодовая.

В Минздраве отметили, что в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза. Потенциально травмоопасные места в период гололеда — ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.

belta.by