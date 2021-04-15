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Более 50 пар зарегистрировали брак в первом квартале года

В первом квартале года зарегистрированы 58 браков. Об этом рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Светлана Яроцкая. 

Самой молодой невесте исполнилось всего 16 лет, самой старшей – 56. В роли женихов побывали 18-летний юноша и 57-летний мужчина. Средний возраст вступающих в брак колеблется от 29-ти – у женщин до 31-го – у мужчин. Чаще избранниками становились белорусы. Три брака заключены с гражданами Российской Федерации.

За январь-март в Лунинецком районе зарегистрированы 113 новорожденных. Из общего числа мальчиков – 52, девочек – 61. Минимальный возраст родителей – 20 лет, максимальный – 42 у мамы и 50 у папы.

Первенец появился в 28 семьях, второй ребенок – в 41-ой, третий – в 29-ти, четвертый – в 9-ти, пятый – в 4-х, шестой и седьмой – в одной. Самыми распространенными именами являются: у мальчиков – Максим (его выбрали для 6 малышей), Александр (4), Даниил, Евгений и Тимофей (каждое – по 3), у девочек – Алиса, Арина и София (по 4), Александра и Дарья (по 3).

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L N

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